Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, Mads Pedersen ha vinto lo sprint intermedio, assicurandosi matematicamente la maglia verde. La classifica generale mostra un margine superiore a tre minuti tra i battistrada e il gruppo principale, che si trova a circa 13.26. La corsa prosegue con i ciclisti che cercano di ridurre il divario e di conquistare le ultime tappe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.26 Supera i 3? il margine dei battistrada. 13.23 Mads Pedersen conquista lo sprint intermedio e ipoteca matematicamente la maglia verde. 13.20 Per i corridori questi chilometri saranno gli ultimi pianeggianti prima delle due ascese verso il Col du Télégraphe e il Col du Galibier. 13.17 Tra 3 km la corsa affronterà lo sprint intermedio di Saint-Julien-Mont-Denis. 13.14 A fare l’andatura in testa al gruppo ci sono gli uomini della UAE. 13.11 Torna sopra ai 2? il margine dei battistrada sul gruppo. 13.08 La corsa si sta avvicinando allo sprint intermedio di Saint-Julien-Mont-Denis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen conquista matematicamente la maglia verde. Gruppo a 3?

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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