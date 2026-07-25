Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, otto ciclisti sono rimasti al comando, mentre Davide Piganzoli ha perso contatto sul Col du Galibier. Thymen Arensman e Tobias Halland Johannessen sono in difficoltà e non fanno più parte del gruppo di testa. La corsa continua con il gruppo principale ridotto e in movimento verso le fasi finali della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.32 Davide Piganzoli non fa più parte del gruppo di testa, mentre Thymen Arensman e Tobias Halland Johannessen sono in difficoltà. 14.29 L’accelerazione dell’ecuadoregno ha fatto guadagnare nuovamente la testa della corsa sul gruppo, dove davanti ci sono nuovamente gli uomini della UAE. 14.26 Carapaz prova ad allungare sugli altri battistrada e il margine sul gruppo sale a 4’45”. 14.23 Un esausto Valentin Paret-Peintre è stato raggiunto e si sta staccando dal plotone: per il francese della Soudal-Quick Step finisce qui il sogno di poter conquistare la maglia a pois. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando, perde contatto Piganzoli sul Col du Galibier. Gruppo a 4?

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Live reaction tappa 20 Tour de France 2026 - LOTTA APERTA PER LA MAGLIA A POIS

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