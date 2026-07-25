Oggi i ciclisti sono partiti per la tappa del Tour de France 2026, con l’ascesa verso il Col du Galibier che sta per cominciare. Mancano circa 77 km al traguardo, con il gruppo che si trova a circa 4 minuti dal comando di dieci corridori. Dopo una breve discesa, la corsa affronta il tratto di 17,7 km al 6,9% di pendenza, classificato come Hors Catégorie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.14 Mancano 77 km al traguardo. 14.11 Dopo una breve discesa, sta per iniziare il Col du Galibier (17,7 km al 6,9%, Hors Catégorie). 14.08 Il lavoro degli uomini della Bahrain sta dando i suoi frutti: sceso a 4’08” il margine dei battistrada. 14.05 Richard Carapaz conquista senza problemi anche il Col du Télégraph e guadagna altri 10 punti nella classifica per la maglia a pois. 14.02 Damiano Caruso e Antonio Tiberi stanno facendo l’andatura nel gruppo maglia gialla. 13.59 Mancano meno di 3 km al GPM del Col du Télégraph. 13.56 Ci sono gli uomini della Bahrain-Victorious in testa al gruppo maglia gialla: Lenny Martinez non vuole che Ayuso guadagni troppo terreno in ottica classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa verso il Col du Galibier. In dieci al comando, gruppo a 4?

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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