Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, è iniziato il Col de Sarenne. Una fuga conta ora quattro minuti di vantaggio. A circa 15.31, si segnala una situazione in cui solo due corridori sono ancora in testa alla corsa, con uno di loro a 2 minuti e 20 secondi dalla vetta. La classifica generale mostra un solo corridore ancora in testa alla corsa, che non si arrende e cerca di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 E’ rimasto solo Johannessen con Piganzoli. L’azzurro non si vuole arrendere e adesso è segnalato a 2’20” dalla testa della corsa. 15.28 Fra soli 5km terminerà la discesa e comincerà l’ultimo GPM di giornata, il Col de Sarenne. Questa ascesa è lunga 13 km ed ha una pendenza media del 7,3%. Nei primi chilometri il Col de Sarenne è la classica salita a gradoni, con tratti dalle pendenze arcigne alternati a metri praticamente pianeggianti. Dal sesto chilometro in poi invece non ci sarà più modo di riprendere fiato, con le pendenze che restano costantemente vicine al 10%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Col de Sarenne, fuga con 4? di vantaggio

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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