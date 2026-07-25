CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.59 Juan Ayuso paga 16? dalla testa della corsa: lo spagnolo della Lidl-Trek proverà a rientrare in discesa. 14.56 Il vantaggio dei quattro battistrada sul gruppo è di 5’16”. 14.53 Ripreso Carapaz da Hindley, Kuss e Riccitello. 14.50 Non decolla l’allungo di Carapaz, i tre inseguitori pagano appena 7? dal capitano dell’EF. 14.49 Hindley, Kuss e Riccitello stanno provando a riportarsi sulla maglia a pois, con Ayuso che prova a raggiungere i tre inseguitori. 14.48 Attacca Carapaz! Nessuno riesce a tenere il passo dell’ecuadoregno. 14.47 Ben Healy, terminato il proprio lavoro, si è staccato, mentre Davide Piganzoli sta provando a rientrare sulla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz, Kuss, Hindley e Riccitello al comando, gruppo a 5?. Si avvicina lo scollinamento del Galibier

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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