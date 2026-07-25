Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Carapaz e Paret-Peintre sono stati ripresi dai fuggitivi, con il distacco dal gruppo ridotto a meno di due minuti. I ciclisti si preparano agli ultimi chilometri pianeggianti prima delle due salite verso il Col du Télégraphe e il Col du Galibier. La corsa prosegue in attesa delle prossime tappe di montagna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.20 Per i corridori questi chilometri saranno gli ultimi pianeggianti prima delle due ascese verso il Col du Télégraphe e il Col du Galibier. 13.17 Tra 3 km la corsa affronterà lo sprint intermedio di Saint-Julien-Mont-Denis. 13.14 A fare l’andatura in testa al gruppo ci sono gli uomini della UAE. 13.11 Torna sopra ai 2? il margine dei battistrada sul gruppo. 13.08 La corsa si sta avvicinando allo sprint intermedio di Saint-Julien-Mont-Denis. 13.05 Costretto al ritiro Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) dopo la caduta. 13.02 Carapaz e Paret-Peintre sono stati ripresi dagli inseguitori, il gruppo maglia gialla guadagna e paga appena 1’28” di ritardo dalla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz e Paret-Peintre ripresi dagli altri fuggitivi, sotto i 2? il distacco del grupp

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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