LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz allunga sul Col de la Croix de Fer gruppo oltre i 2?

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi durante la tappa del Tour de France 2026, il ciclista Carapaz ha aumentato il vantaggio sul Col de la Croix de Fer, con il gruppo che si mantiene a oltre due minuti di distanza. A circa mezzogiorno e mezza, Paret-Peintre stava per raggiungere Carapaz nella classifica generale, mentre i corridori proseguivano lungo il percorso. La gara prosegue con i concorrenti che affrontano le salite e le discese della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12.50 Valentin Paret-Peintre sta per riportarsi su Richard Carapaz. 12.47 Intanto Mads Pedersen (Lidl-Trek) sta provando a riportarsi sul gruppo inseguitori: 1’25” il suo distacco attuale da Carapaz. 12.44 Richard Carapaz scollina in solitaria il Col de la Croix de Fer: margine sul plotone di 2’22”. 12.41 Il vantaggio della maglia a pois sul gruppo è di 1’58”: davvero un’azione di forza quella del vincitore del Giro d’Italia 2019. 12.38 Carapaz si è alzato sui pedali e ha allungato sugli altri battistrada per involarsi verso il GPM del Col de la Croix de Fer, Valentin Paret-Peintre prova a raggiungerlo ma l’accelerazione dell’ecuadoregno è stata impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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