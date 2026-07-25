Dalla CO? un nuovo modo per fare chimica più sostenibile

L’ anidride carbonica è nota soprattutto come uno dei principali gas responsabili del cambiamento climatico. Ma in laboratorio può diventare anche una risorsa per sviluppare processi chimici più sicuri e sostenibili. È quanto dimostra uno studio internazionale pubblicato su Science, a cui hanno contribuito il Politecnico di Milano e il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”. La ricerca apre una nuova prospettiva nell’utilizzo della CO?: non solo come fonte di carbonio, come già avviene in molte linee di ricerca, ma anche come fonte di ossigeno per ottenere molecole organiche di interesse industriale. Il risultato riguarda una trasformazione molto importante in chimica organica: la scissione controllata dei doppi legami carbonio-carbonio presenti negli alcheni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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