Come è andato l’esordio dal 1? di Licina con la Prima Squadra della Juventus

Adin Licina, esterno offensivo tedesco classe 2007, ha esordito come titolare con la Prima Squadra della Juventus durante un test amichevole contro lo Standard Liegi. È rimasto in campo per un tempo, segnando il suo primo confronto ufficiale con la prima squadra. Questa partita rappresenta il suo debutto in una gara ufficiale con la formazione principale del club.

di Mauro Munno . L’esterno tedesco è rimasto in campo per un tempo. Serata da ricordare per Adin Licina: l’esterno offensivo tedesco, classe 2007, ha collezionato la sua prima storica presenza da titolare con la Prima Squadra della Juventus nel test amichevole contro lo Standard Liegi. Schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti sulla corsia di destra, con la precisa consegna tattica di rientrare sul suo mancino naturale, il giovanissimo talento ha mostrato doti tecniche indiscutibili e una buona dedizione nella fase di ripiegamento difensivo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Intesa con Kalulu e lampi di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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