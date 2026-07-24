Nautica il SEA Index estende la certificazione CO? a tutto il settore nautico

Il SEA Index, sistema di valutazione delle emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto, sviluppato dallo Yacht Club de Monaco, ha annunciato l’estensione della propria certificazione a tutto il settore nautico, non più limitata ai superyacht. La decisione riguarda l’ampliamento delle categorie di imbarcazioni coinvolte nel sistema di valutazione. La certificazione copre ora una gamma più ampia di imbarcazioni da diporto, coinvolgendo aziende e produttori del settore.

Il SEA Index, il sistema indipendente di valutazione delle emissioni di CO? delle imbarcazioni da diporto sviluppato dallo Yacht Club de Monaco, amplia il proprio ambito di certificazione, estendendolo dai superyacht all’intero settore della nautica da diporto. Un’evoluzione che segna un importante traguardo per l’industria nautica. L’iniziativa dello Yacht Club de Monaco. Nato nell’ambito dell’iniziativa dello YCM, ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, il SEA Index ha già certificato oltre 130 yacht superiori ai 24 metri ed è ora accessibile anche alle imbarcazioni a partire da 10 metri di lunghezza, comprese le imbarcazioni di serie e i multiscafi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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