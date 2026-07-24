Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 si è verificata una maxi-fuga di scalatori in testa alla corsa, mentre il gruppo principale è rimasto a oltre tre minuti di distanza. Le squadre più attive nel mantenere la fuga sono state EF, Visma Lease a Bike e Lidl-Trek. In particolare, le prime due hanno spinto con maggiore intensità in salita, mentre Lidl-Trek ha puntato allo sprint intermedio con Pedersen. La classifica generale si mantiene invariata rispetto ai tempi di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15.47 Le squadre che tirano con più insistenza in cima al maxi-gruppo in fuga sono la EF di Carapaz, la Visma Lease a Bike di Piganzoli e Kuss e la Lidl-Trek per lo sprint intermedio di Pedersen. 15.45 Stabile il ritardo del gruppo maglia gialla, che sotto l’impulso congiunto di Red Bull e UAE il plotone dei migliori ha smesso di perdere terreno dai battistrada. Il loro ritardo è ancora di 3’30”. 15.42 70km all’arrivo! 15.39 La fuga sta percorrendo un breve tratto di salita che spezza il fondovalle prevalentemente pianeggiante. Lo strappetto della Cote de Corps è lungo 2,7km ed ha una pendenza media del 7%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga di scalatori in testa alla corsa. Il gruppo in ritardo di oltre 3?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga in testa alla corsa, ma il gruppo controllaDurante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: decolla la maxi-fuga, gruppo oltre i 3?. In venti all’inseguimento della testa della corsaUna maxi-fuga con oltre venti corridori ha preso il comando della tappa del Tour de France 2026, con il gruppo principale oltre i tre minuti di...

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 19: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big; Tour de France 2026 · Tappa 20: Percorso, orari, altimetria 25 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

Tour de France, la 19^ tappa in diretta live: Paret-Peintre Maglia a pois virtualeAlla Grande Boucle è il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma quattro GPM che potrebbero ribaltare la classifica generale, compreso il più atteso che porterà al ... sport.sky.it

Diretta Tour de France 2026, classifica | Streaming video Rai 2 19^ tappa: 3 italiani in fuga! Oggi 24 luglioDiretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi venerdì 24 luglio: orario, percorso e vincitore 19^ tappa Gap-Alpe d’Huez. ilsussidiario.net