Mohamed Soudassi ha dichiarato che il numero 45,10 sulla 4×400 gli ha dato maggiore responsabilità. La squadra, che sembrava in difficoltà, si è rivelata molto forte. L’atleta, di nazionalità marocchina, ha meno di 20 anni e si sta facendo notare per le sue prestazioni sulla distanza del giro di pista. È stato ospite di una trasmissione online dedicata all’atletica.

Mohamed Soudassi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il quattrocentista azzurro, di origini marocchine, si sta segnalando in maniera clamorosa sulla distanza del giro di pista nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni. Soudassi inizia il suo racconto: “ Rispetto all’anno scorso sono migliorato di 2 secondi e non è stato certo facile. Prima ho messo a segno un 46.26 a Rieti, quindi pochi giorni fa a Molfetta ho messo a segno un ottimo 45.10 che ha rappresentato una prestazione eccezionale. Sinceramente non me l’aspettavo dopo l’infortunio che avevo patito. Io volevo solo fare il minimo per i Campionati Italiani, dopo l’intervento allo stomaco pensavo di fare 46. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il nuovo gioiello Mohamed Soudassi: “Il 45?10 mi ha responsabilizzato. La 4×400 sembrava in crisi, invece è fortissima”

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