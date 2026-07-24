Dragon Kitchen

Da nonewsmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ristorante di cucina cinese ha aperto in via Carlo Foldi. Il locale propone un menù con prezzi tra 15 e 30 euro. È possibile contattarlo telefonicamente al numero 02 36528768 o visitare il sito web. L’indirizzo completo è via Carlo Foldi, 8. L’attività ha anche una presenza sui social media. Gli orari di apertura non sono stati specificati.

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CATEGORIA. Etnico: cucina cinese FASCIA DI PREZZO. 15-30€ MENÙ. xxxxx CONTATTI. Via Carlo Foldi, 8 02 36528768 www.dragonkitchen.it SOCIAL.        ORARI. Lunedì: 12:00–15 19:00–23:00 Martedì: 12:00–15 19:00–23:00 Mercoledì: 12:00–15 19:00–23:00 Giovedì: 12:00–15 19:00–23:00 Venerdì: 12:00–15 19:00–23:00 Sabato: 12:00–15 19:00–23:00 Domenica: 12:00–15 19:00–23:00 NE ABBIAMO PARLATO QUI. : la cucina cinese contemporanea che conquista il palato ALTERNATIVE IN ZONA. L'articolo proviene da No News Magazine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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