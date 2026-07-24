Dragon Kitchen

Notizia in breve

Un ristorante di cucina cinese ha aperto in via Carlo Foldi. Il locale propone un menù con prezzi tra 15 e 30 euro. È possibile contattarlo telefonicamente al numero 02 36528768 o visitare il sito web. L’indirizzo completo è via Carlo Foldi, 8. L’attività ha anche una presenza sui social media. Gli orari di apertura non sono stati specificati.