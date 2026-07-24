Tadej Pogacar ha conquistato la prima posizione nella classifica del Tour de France 2026, superando di oltre sette punti Evenepoel. Piganzoli si è piazzato tra i primi quindici. Pogacar ha realizzato una prestazione notevole che ha rafforzato il suo ruolo di protagonista della corsa. La gara si è svolta con questa distribuzione di punti e posizioni tra i principali ciclisti.

Tadej Pogacar ha inscenato una nuova prova d’autore, che resterà per sempre nella storia del grande ciclismo e che lo proietta ancora di più tra le leggende più intoccabili nel mito del pedale. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria già sulle prime rampe dell’Alpe d’Huez: mancavano ancora dodici chilometri alla vetta dell’ascesa simbolo della Grande Boucle, lunga 13,7 km e con una pendenza media dell’8%, da sostenere lungo ventuno tornanti davvero iconici. Il Campione del Mondo ha lasciato sul posto gli altri big in lotta per le posizioni nobili in questa edizione della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo e si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi di giornata, che in quel momento avevano un vantaggio di tre minuti netti sul dominatore assoluto del ciclismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar cannibale, oltre 7? su Evenepoel! Piganzoli con i denti in top15

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TOUR DE FRANCE 2026 - INCROYABLE ! Evenepoel PIÈGE Pogacar, Vingegaard chute et abandonne

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