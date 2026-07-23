Via Fiorentina il Polo delle Liste Civiche | Occorre chiarezza su tempi e costi dell’opera
Un'interrogazione urgente è stata presentata riguardo al Polo delle Liste Civiche in via Fiorentina ad Arezzo. La richiesta mira a ottenere informazioni sui tempi di completamento, sul budget aggiornato e sulle misure adottate. La richiesta è stata avanzata il 23 luglio 2026, con l’obiettivo di fare chiarezza sui costi e sui tempi di realizzazione dell’opera. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni specifiche è stato divulgato.
Arezzo, 23 luglio 2026 – . Interrogazione urgente per conoscere il cronoprogramma definitivo, il quadro economico aggiornato dei lavori e le misure di tutela per residenti e attività commerciali fino al 2027 Dopo alcuni annunci e rassicurazioni pubbliche ancora non avvalorate dai fatti, i consiglieri comunali che aderiscono al Polo delle Liste Civiche - Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci - presentano un'interrogazione urgente al Vicesindaco Gianfranco Gamurrini sul cantiere di via Fiorentina, uno degli snodi viari più importanti per l'ingresso in città. L’Amministrazione ha garantito, anche alla stampa locale, la conclusione dei lavori entro un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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