Via Fiorentina il Polo delle Liste Civiche | Occorre chiarezza su tempi e costi dell’opera

Notizia in breve

Un'interrogazione urgente è stata presentata riguardo al Polo delle Liste Civiche in via Fiorentina ad Arezzo. La richiesta mira a ottenere informazioni sui tempi di completamento, sul budget aggiornato e sulle misure adottate. La richiesta è stata avanzata il 23 luglio 2026, con l’obiettivo di fare chiarezza sui costi e sui tempi di realizzazione dell’opera. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni specifiche è stato divulgato.