Il suo nuovo singolo, Hangover Girl, registrato insieme a Miss Bashful, è un manifesto. È un inno dedicato a chi sceglie di non rinunciare alla vita notturna, nonostante sia schiacciato dalla quotidianità. «Perché la nightlife, a differenza di altri momenti della giornata, crea uno spazio di aggregazione dove si può esistere senza chiedere il permesso, in cui si può essere liberi di essere ciò che si vuole». Non posso che pensare a tutti i locali, dal Plastic di Milano al Muccassassina di Roma, che hanno permesso proprio questo, dando una spinta ai movimenti LGBTQI+. La nightlife è ancora politica? «E come potrebbe non esserlo? Tutto ciò che facciamo e decidiamo di essere nella vita è politica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - M¥SS KETA: «Rivendicare il diritto all'hangover è ribellarsi all'ossessione della perfezione. Non toglierò la maschera per soddisfare la vostra curiosità»

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