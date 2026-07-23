LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in 14 al comando inseguono in 24 a 1?

Al km 60 della tappa del Tour de France 2026, 14 corridori conducono la corsa, mentre 24 sono a circa un minuto di distanza. A 6 km dallo sprint intermedio, Pedersen sembra in vantaggio per la vittoria di tappa. La classifica generale viene aggiornata, con i corridori che cercano di consolidare le posizioni. La frazione prosegue verso l’arrivo, con la situazione di testa ancora da definire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.51 60 km al termine della frazione. 15.48 Mancano 6 km allo sprint intermedio, che sembra destinato a Pedersen. Intanto la testa della corsa mantiene 50? di vantaggio sugli inseguitori. 15.45 Simmons prova ad accelerare nel gruppo inseguitore, vista la poca collaborazione tra i corridori. 15.42 Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Jan Tratnik (Red Bull BORA-hansgroe), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin, Ben Healy e Michael Valgren (EF Education EasyPost), harold Tejada (XDS Astana Team), Michal... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

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