LIVE Darderi-Martinez 6-0 1-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | si riparte dopo 20? di sospensione

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Martinez a Estoril si è ripreso dopo una sospensione di circa 20 minuti. Martinez ha ricevuto un warning e si è mostrato polemico, lamentandosi con il proprio angolo. Successivamente, ha scagliato una pallina lontano dal campo. Il punteggio vede Darderi avanti 6-0, 1-0. La partita è in corso con il giocatore argentino visibilmente agitato.