LIVE Darderi-Martinez 6-0 1-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | si riparte dopo 20? di sospensione
Il match tra Darderi e Martinez a Estoril si è ripreso dopo una sospensione di circa 20 minuti. Martinez ha ricevuto un warning e si è mostrato polemico, lamentandosi con il proprio angolo. Successivamente, ha scagliato una pallina lontano dal campo. Il punteggio vede Darderi avanti 6-0, 1-0. La partita è in corso con il giocatore argentino visibilmente agitato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Warning per Martinez. Molto polemico Martinez che si sta lamentando con il proprio angolo e poi scaglia una pallina lontano dal campo. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Errore dal centro dello spagnolo Al servizio Pedro Martinez. Palle nuove. 1-0 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’italiano. 40-0 SECONDO SET Terminato il warm-up. Si ripartirà sul punteggio di 6-0, 40-0 in favore di Darderi con l’italiano al servizio. Si ripartirà con un breve palleggio di 3 minuti. Rientrano in campo i due giocatori. Sono passati oltre 15 minuti dall’ultimo punto giocato. Situazione surreale all’Estadio Millenium. L’arbitro comunica che si riprenderà a giocare alle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
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