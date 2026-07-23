Fabrizio Lopresti, attore noto per interpretazioni poliedriche, ha rivelato in un’intervista che l’insonnia potrebbe essere il luogo da cui nascono i suoi progetti. L’attore, che ha interpretato ruoli molto diversi nel corso della carriera, ha spiegato di vivere molte vite attraverso i personaggi interpretati, rendendolo quasi irriconoscibile rispetto alla sua figura reale. Lopresti ha condiviso questa riflessione durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sul suo processo creativo.

Ci sono attori che il pubblico identifica con un personaggio. E poi ce ne sono altri che, nel corso degli anni, finiscono per abitare tante vite diverse da sembrare quasi irriconoscibili, come Fabrizio Lopresti. Per molti è il volto di Daiana, di Batman Renato e di quella galleria di personaggi che hanno reso Sensualità a Corte uno dei fenomeni più longevi e amati della comicità televisiva italiana. Ma basta allontanarsi di pochi passi da quella maschera perché emerga un percorso molto più ampio, costruito nel tempo con la pazienza di chi ha scelto il mestiere prima ancora del successo. Nato a Genova, formatosi tra il Teatro Stabile, il Teatro della Tosse e il cinema di Paolo Virzì e Francesco Bruni, Fabrizio Lopresti è attore, regista, autore e giornalista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Lopresti, l’intervista all’attore: “L'insonnia? È lì che nascono i miei progetti?

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