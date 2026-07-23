Classifica Tour de France 2026 | Pogacar amministra; Piganzoli perde 25? ma resta in top15
Nella diciottesima tappa del Tour de France 2026, lunga 185,2 chilometri da Voiron a Orcières-Merlette, non ci sono stati cambiamenti significativi nella classifica generale. Il leader, Pogacar, ha gestito il vantaggio senza rischiare. Piganzoli, che ha perso 25 secondi, è comunque rimasto tra i primi 15. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, ma non ha alterato le posizioni di vertice.
La diciottesima tappa del Tour de France 2026, con partenza a Voiron e arrivo in salita a Orcières-Merlette dopo 185.2 chilometri, si è rivelata di fatto ininfluente per l’alta classifica generale. I big hanno lasciato spazio alla fuga di giornata, non dandosi battaglia sull’ascesa finale (un GPM di prima categoria) e limitandosi a conservare energie in vista del weekend. Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserva dunque saldamente la maglia gialla con un margine invariato di 4’32” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), 6’51” sul compagno di squadra messicano Isaac Del Toro e 7’11” sul francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar, Seixas... Les meilleurs moments de la présentation des équipes !
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