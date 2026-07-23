Classifica Tour de France 2026 | Pogacar amministra; Piganzoli perde 25? ma resta in top15

Notizia in breve

Nella diciottesima tappa del Tour de France 2026, lunga 185,2 chilometri da Voiron a Orcières-Merlette, non ci sono stati cambiamenti significativi nella classifica generale. Il leader, Pogacar, ha gestito il vantaggio senza rischiare. Piganzoli, che ha perso 25 secondi, è comunque rimasto tra i primi 15. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, ma non ha alterato le posizioni di vertice.