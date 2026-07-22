Zelensky paga il caos-rimpasto | il ministro licenziato Fedorov vola nei sondaggi

Dopo una settimana di forte instabilità politica, il consenso verso il presidente ucraino è sceso al 59%, secondo un sondaggio condotto nelle ultime 48 ore dal Rating Group. La crisi ha portato al licenziamento di un ministro chiave, e il caos ha influito sull’opinione pubblica. Non sono stati forniti dettagli su altre figure coinvolte o sulle motivazioni specifiche del rimpasto.

Dopo la settimana più caotica per la politica ucraina dall’inizio della guerra con la Russia, Volodymyr Zelensky paga dazio nei sondaggi. Secondo una rilevazione condotta nelle ultime 48 ore dal Rating Group, il gradimento del presidente ucraino è calato al 59%. Il personaggio più nel cuore degli ucraini resta l’ex comandante in capo dell’esercito, oggi ambasciatore a Londra, Valery Zaluzhnyi (70%), ma la vera novità del sondaggio è il boom di popolarità per Mykhailo Fedorov, il 35enne ministro della Difesa licenziato da Zelensky la scorsa settimana, scatenando l’incredulità degli alleati e la rabbia della piazze. Finora fuori dai riflettori prettamente politici, ora Fedorov sarebbe il secondo personaggio più popolare del Paese, con il 65% di approvazione (era appena al 30% una settimana fa). 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Troppo popolare e indigesto ai generali: perché Zelensky ha cacciato il ministro FedorovIl ministro della trasformazione digitale è stato rimosso dal governo ucraino dopo settimane di tensioni con i vertici militari.

Zelensky sacrifica il ministro Fedorov, Mosca esulta e a Kiev si protesta: “È un problema per l’Ucraina”Il ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina si è dimesso dopo un conflitto con il comandante delle forze armate.

Argomenti più discussi: Zelensky silura il ministro della Difesa, caos sul presidente ucraino. La folla in piazza: Una vergogna; La scelta di Zelensky su Fedorov apre un caso politico. Ecco perché; Zelensky allontana il ministro della difesa Federov. Ucraina nel caos - Il Controcanto - 17.07.2026.

Zelensky silura il ministro della Difesa, caos sul presidente ucraino. La folla in piazza: Una vergogna x.com

Breaking: Zelensky destituisce il Comandante in Capo Syrskyi in mezzo a proteste diffuse reddit