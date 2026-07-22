Tre tenniste ceche hanno raggiunto i quarti di finale al WTA 250 di Praga, conclusa la giornata. Bouzkova, Valentova e Salkova hanno eliminato le avversarie e proseguono nel torneo. Nessuna giocatrice straniera si è qualificata oltre il turno precedente. La competizione prosegue con le tre rappresentanti locali tra le favorite. La fase successiva si svolgerà nel rispetto del calendario previsto.

Già conclusa la giornata al WTA 250 di Praga, che si trasforma, come prevedibile, in un autentico assolo a tinte ceche considerato che sono tutte e tre le giocatrici di casa ad andare avanti. Ma andiamo con ordine, in un mercoledì che stranamente di emozioni ne ha regalate tendenzialmente poche oppure particolari. L’unico incontro che ha della lotta vera è anche quello che, paradossalmente, si chiude in due set, con Marie Bouzkova a eliminare la sorpresa american Carol Young Suh Lee per 7-5 6-4. Il fatto è che la statunitense per due volte si trova avanti di un break, nel primo set è anche avanti 5-3, ma l’esperienza di Bouzkova a qualcosa pur serve. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026: Bouzkova-Valentova-Salkova, tris di ceche ai quarti nella capitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marie Bouzkova vs Tereza Valentova LIVE SCORE TENNIS WTA NOTTINGHAM OPEN GERMANY 2026 | R32

Notizie e thread social correlati

WTA Praga 2026: Bouzkova avanti, varie storie ceche in evidenza nella capitaleAl WTA 250 di Praga, Bouzkova ha vinto la sua partita, mentre diverse giocatrici ceche sono arrivate avanti nel torneo.

WTA Atene 2026, Krejcikova e Valentova ai quarti. Eliminate Tona e LiKrejcikova e Valentova si qualificano per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Atene, mentre Tona e Li vengono eliminate.

WTA Praga 2026: Bouzkova-Valentova-Salkova, tris di ceche ai quarti nella capitaleGià conclusa la giornata al WTA 250 di Praga, che si trasforma, come prevedibile, in un autentico assolo a tinte ceche considerato che sono tutte e tre le giocatrici di casa ad andare avanti. Ma ... oasport.it

WTA Praga 2026: Bouzkova avanti, varie storie ceche in evidenza nella capitaleSi chiude una giornata a forti tinte ceche al WTA 250 di Praga, che rappresenta un altro di quegli episodi che ha visto il passaggio dalla terra al ... oasport.it