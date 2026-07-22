Jasper Philipsen ha vinto in volata al Tour de France, battendo Schmid. La corsa si è conclusa con un arrivo tra i fuggitivi, dopo una lunga fuga. La gara ha visto un finale misto tra fuga e sprint tra i battistrada. La vittoria rappresenta il primo successo di Philipsen in questa edizione della corsa. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto tra i fuggitivi, senza un vero sprint tra i favoriti.

Fuga o volata? Oggi c’erano grandi dubbi e alla fine è stato un mix di cose: sprint sì, ma tra i fuggitivi. A vincere è finalmente Jasper Philipsen che riscatta un Tour de France assolutamente deludente fino alla diciassettesima tappa: solito lavoro eccezionale dell’Alpecin – Premier Tech, questa volta il belga finalizza alla sua maniera sul traguardo di Voiron. Frazione dedicata alle fughe e nella prima parte di gara, quella più mossa, gli attacchi sono stati tantissimi. Alla fine è riuscito ad evadere un drappello con Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike), Jai Hindley (Red Bull Bora), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF-... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volata in fuga al Tour de France: finalmente vince Jasper Philipsen. Battuto Schmid

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Breakaway Chaos on Full Gas Stage | Tour de France Stage 13 Breakdown

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