VIDEO Fuori le chat la senatrice Bilotti incalza la maggioranza sul caso Delmastro
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha approvato ieri l'autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato coinvolto in un procedimento giudiziario. La decisione è arrivata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso dissenso. La discussione si è concentrata sulla richiesta di autorizzare l'apertura di un procedimento penale, senza che siano state rivelate ulteriori dettagli sul caso. La questione ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici, che hanno chiesto maggiore trasparenza.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il muro della maggioranza regge, ma la polemica politica si alza di un altro livello. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. La decisione dovrà ora essere confermata dall’Aula di Montecitorio. In Parlamento, intanto, esplode la protesta delle opposizioni. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato simbolicamente i banchi del Governo esponendo cartelli con la scritta “Fuori le chat”, chiedendo che i magistrati possano acquisire le conversazioni ritenute utili alle indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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