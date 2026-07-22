video fuori le chat la senatrice bilotti incalza la maggioranza sul caso delmastro

Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha approvato ieri l'autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato coinvolto in un procedimento giudiziario. La decisione è arrivata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso dissenso. La discussione si è concentrata sulla richiesta di autorizzare l'apertura di un procedimento penale, senza che siano state rivelate ulteriori dettagli sul caso. La questione ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici, che hanno chiesto maggiore trasparenza.