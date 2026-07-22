Valenti | Sarà il Festival degli invincibili Arriveranno altri nomi importanti…
Durante la presentazione del Festival dello Sport di Trento 2026, il vicedirettore di un quotidiano sportivo ha annunciato i primi grandi ospiti dell’evento, definendolo il “Festival degli invincibili”. Ha inoltre anticipato che saranno annunciati altri nomi di rilievo nei prossimi giorni. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà figure di spicco nel mondo dello sport.
A margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento 2026, il vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport Gianni Valenti ha annunciato i primi grandi ospiti dell'evento. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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