Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 22 luglio

Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 22 luglio. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Sofia Stefani, vigilessa in prova, viene uccisa il 16 maggio del 2024 con un colpo di pistola sparato dal vicecommissario dei vigili di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, che oggi siede sul banco degli imputati alla Corte d’Assise di Bologna per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Tpi.it

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