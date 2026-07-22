Un Giorno in Pretura stasera il caso di Sofia Stefani

Da davidemaggio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberta Petrelluzzi torna questa sera, mercoledì 22 luglio, con un nuovo appuntamento di  Un Giorno in Pretura, il programma della prima serata di Rai 3 dedicato ai processi relativi a casi di interesse pubblico. Anticipazioni del 22 luglio 2026. Tutti i sogni di Sofia, a cura di Tommi Liberti, è il caso al centro della puntata di questa sera. Sofia Stefani, vigilessa in prova, viene uccisa il 16 maggio 2024 con un colpo di pistola esploso dal vicecommissario della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, che oggi siede sul banco degli imputati davanti alla Corte d’Assise di Bologna con l’ accusa di omicidio volontario.... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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