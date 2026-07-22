Un Giorno in Pretura stasera il caso di Sofia Stefani
Roberta Petrelluzzi torna questa sera, mercoledì 22 luglio, con un nuovo appuntamento di Un Giorno in Pretura, il programma della prima serata di Rai 3 dedicato ai processi relativi a casi di interesse pubblico. Anticipazioni del 22 luglio 2026. Tutti i sogni di Sofia, a cura di Tommi Liberti, è il caso al centro della puntata di questa sera. Sofia Stefani, vigilessa in prova, viene uccisa il 16 maggio 2024 con un colpo di pistola esploso dal vicecommissario della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, che oggi siede sul banco degli imputati davanti alla Corte d’Assise di Bologna con l’ accusa di omicidio volontario.... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Un giorno in Pretura stasera su Rai 3: gli omicidi di Sofia Stefani e Nada CellaStasera su Rai 3 va in onda la seconda parte di Un giorno in Pretura, dedicata ai processi per l'omicidio di Nada Cella e alla morte di Sofia Stefani.
Temi più discussi: Un giorno in pretura 2025/26 - Un amore pericoloso - Video; L'omicidio Stefani a Un giorno in Pretura; Stasera a Un giorno in pretura il cold-case di Chiavari e il delitto di Sofia Stefani; Un giorno in Pretura stasera su Rai 3: gli omicidi di Sofia Stefani e Nada Cella.
Dalla Corte d'Assise di Bologna, la cronaca del processo per la morte di Sofia Stefani. Il dibattimento ricostruisce il rapporto tra la vittima e l'imputato per accertare la dinamica dei fatti. #UnGiornoinPretura questa sera in prima serata su #Rai3. facebook
Dalla Corte d'Assise di Bologna, il processo per la morte di Sofia Stefani. Imputato il vicecommissario Giampiero Gualandi, accusato di omicidio volontario. Accusa e difesa offrono due versioni opposte dei fatti. #UnGiornoinPretura mercoledì in prima serata su x.com
Un giorno in Pretura stasera su Rai, il caso Sofia Stefani: il processo e la sentenzaUn giorno in Pretura stasera su Rai 3 racconta il caso di Sofia Stefani, il processo a Giampiero Gualandi e la sentenza della Corte d’Assise di Bologna. movieplayer.it
Stasera a Un giorno in pretura il cold-case di Chiavari e il delitto di Sofia StefaniNella puntata di stasera la seconda parte del processo per l'omicidio di Nada Cella e il delitto della vigilessa Sofia Stefani ... iodonna.it