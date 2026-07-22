Mercoledì 22 luglio 2026, su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Temptation Island. Durante la serata, si svolgeranno falò decisivi tra le coppie, con confronti diretti e confronti con i single. Sono previsti momenti di forte tensione e colpi di scena inattesi, mentre i partecipanti dovranno affrontare le proprie emozioni e decidere sul futuro delle loro relazioni.

Mercoledì 22 luglio 2026 torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle coppie entra nella fase più delicata e per i protagonisti è arrivato il momento di affrontare le proprie emozioni e prendere decisioni importanti sul futuro delle loro relazioni. La nuova puntata promette momenti intensi, confronti attesi e nuove sorprese, con le coppie sempre più messe alla prova dal percorso nel villaggio delle tentazioni. Andrea chiede il falò: Iris accetterà il confronto?. La serata ripartirà dal momento lasciato in sospeso nella puntata precedente. Dopo un percorso caratterizzato da dubbi e avvicinamenti alla single Sary, Andrea ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Temptation Island 2026, la serata della verità: falò decisivi e colpi di scena inattesi

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