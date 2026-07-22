Superbonus 2026 dal 23 luglio si cambia | nuovo modello per cessione credito e sconto in fattura

A partire dal 23 luglio 2026, sarà necessario utilizzare un nuovo modello per comunicare le scelte di cessione del credito o sconto in fattura relative alle spese sostenute nell’anno in corso. Il superbonus, anche se ridotto, continuerà ad essere disponibile, mantenendo le opzioni di cessione e sconto in fattura attive. La comunicazione sarà obbligatoria per esercitare queste alternative alla detrazione diretta.

Il superbonus, anche se ridotto, resta operativo così come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Dal 23 luglio 2026, ed è questa la data da segnare in rosso, prenderà il via la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta, relativamente alle spese sostenute per l’anno in corso. Le istruzioni e il modulo da utilizzare arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con il recente provvedimento del 17 luglio. Ecco una guida completa su come muoversi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Superbonus, dal 23 luglio si cambia: nuovo modello per cessione credito e sconto in fatturaDal 23 luglio 2026, entrerà in vigore un nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura legate al superbonus.

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