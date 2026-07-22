La Francia ha deciso di vietare l’uso dei social media per i minori di 15 anni, definendola una misura di tutela più che un divieto totale. La legge mira a proteggere i giovani dalla solitudine e dagli effetti negativi degli schermi, secondo quanto spiegato dalle autorità. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per limitare l’accesso ai social da parte dei più giovani, senza però adottare un approccio di proibizione assoluta.

Quella della Francia, che ha scelto di mettere al bando i social media per gli under 15, “non è proibizionismo cieco, ma una scelta di cura “. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai), che da tempo denuncia a LaSalute di LaPresse le fragilità della generazione che sta crescendo nell’era dell’AI. “Immagina di avere davanti un bambino di undici anni. Tiene in mano il suo primo smartphone e, in pochi click, si affaccia su un mondo dove tutto è amplificato: la bellezza, la cattiveria, l’approvazione misurata in cuoricini, il confronto costante con vite apparentemente perfette”, spiega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social media e under 15, la Francia e la solitudine dietro gli schermi

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FULL REMARKS: Macron Pushes No Social Media Under 15 Plan, Warns of Attention Crisis in Youth|AC1B

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