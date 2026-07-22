Nuova scadenza per la dichiarazione 7302026. Entro il 23 luglio, Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono completare una serie di adempimenti relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 15 luglio. La scadenza riguarda sia chi ha inviato il modello 73 0 tramite un Caf o un professionista, sia chi si è rivolto al proprio sostituto d’imposta. Per i contribuenti, il passaggio più importante è la consegna della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, cioè il documento che riepiloga il risultato fiscale. Il modello 730 è utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi e ottenere eventuali rimborsi o versare le imposte dovute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali 23 luglio, giornata cruciale per le dichiarazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scadenze fiscali del 16 luglio, giornata cruciale con 16 versamenti da effettuareIl 16 luglio 2026 si svolgono 16 versamenti fiscali e contributivi, coinvolgendo contribuenti, imprese, professionisti, sostituti d’imposta e...

Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapereTra il 13 e il 19 luglio 2026 si concentrano diverse scadenze fiscali, con il 16 luglio come giorno principale.

Temi più discussi: Scadenze fiscali 2026, mese per mese; Modello 730/2026: scadenza del 23 luglio per Caf o professionisti; Calendario fiscale agosto 2026: le scadenze dopo la sospensione estiva; Versamenti del 20 luglio, calendario fiscale da pianificare per le società.

#MACOMER: INTERRUZIONE ELETTRICA NEL SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ CAMPEDA Fermo degli impianti previsto per giovedì 23 luglio dalle 9 alle 15 Interessati i Comuni di #Macomer, #Birori, #Borore, #Dualchi, #Noragugume, #Sedilo e loc. Mulargi x.com

Scadenze fiscali 20-26 luglio 2026: versamenti e modello 730 prima delle vacanzeLe scadenze fiscali luglio 2026 dal 20 al 26 concentrano versamenti IRPEF, IRES, IRAP e modello 730. Guida pratica per contribuenti prima delle vacanze. finanza.com

Home Fisco e Tasse Scadenze fiscali dal 20 luglio al 26 luglio 2026, raffica di pagamenti prima delle vacanze: tutte le dateGuida alle scadenze fiscali dal 20 al 26 luglio 2026: dai versamenti delle imposte sui redditi all’invio del modello 730. quifinanza.it