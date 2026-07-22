Scadenze fiscali 23 luglio giornata cruciale per le dichiarazioni

Da quifinanza.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio rappresenta la nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 7302026. Entro questa data, Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono completare gli adempimenti relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio. La data segna il termine per la consegna delle pratiche e il completamento delle operazioni fiscali in corso.

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Nuova scadenza per la dichiarazione 7302026. Entro il 23 luglio, Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono completare una serie di adempimenti relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 15 luglio. La scadenza riguarda sia chi ha inviato il modello 73 0 tramite un Caf o un professionista, sia chi si è rivolto al proprio sostituto d’imposta. Per i contribuenti, il passaggio più importante è la consegna della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, cioè il documento che riepiloga il risultato fiscale. Il modello 730 è utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi e ottenere eventuali rimborsi o versare le imposte dovute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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