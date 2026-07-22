per lindstrom si apre uno spiraglio per una possibile permenza in azzurro

Lo Schalke ha manifestato interesse per l’attaccante del Napoli Jesper Lindstrom. Tuttavia, il club azzurro sta valutando di trattenere il calciatore danese, secondo quanto riportato da Sky Sport. La rosa per la prossima stagione viene definita dal nuovo tecnico, Max Allegri, durante il ritiro di Dimaro. Non sono ancora stati presi decisioni definitive, ma ci sono possibilità che Lindstrom rimanga in squadra.

Arrivano novità importanti dal ritiro di Dimaro sulla rosa per la prossima stagione del neo tecnico azzurro Max Allegri. Secondo quanto riporta Sky Sport, lo Schalke è interessato all’attaccante del Napoli, Jesper Lindstrom, ma in queste ore il club azzurro sta seriamente pensando di trattenere il calciatore danese. L’allenatore azzurro, Massimiliano Allegri, lo sta provando anche da mezzala. Una decisione verrà presa solo al termine del ritiro. De Laurentiis annuncia: “Per la Champions mini abbonamenti: Curva a 60 euro e Distinti a 110! Fiorentina? Era tra le sei gare di cartello.” Il presidente del Lille attacca: “Osimhen? Non è stato pagato 81 milioni” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Il #Napoli sta valutando la permanenza di Jesper Lindstrom Lo #Schalke04 resta interessato al centrocampista offensivo, ma l'offerta non convince gli azzurri. Allegri lo sta valutando anche in una nuova posizione. @OfficialXCDS | @DiMarzio x.com

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