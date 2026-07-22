Pep ma chi te lo fa fare?

Pep Guardiola, nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, sta per avviare una ristrutturazione della dirigenza della FIGC. La scelta del tecnico spagnolo segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti gestioni. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui nuovi incarichi o sui nomi coinvolti. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, portando a un cambiamento imminente nel settore tecnico e dirigenziale del calcio italiano.

di Luca Deregibus Si dice che Pep Guardiola, nuovo CT dell’Italia, completerà la rivoluzione della dirigenza della FIGC, Federazione Italiana giuoco calcio. Finalmente l’Italia è pronta alla rivoluzione, affidandosi ad un nuovo Messia a cui diamo in mano la gestione del calcio federale italiano per i prossimi sei anni. Un allenatore formidabile, che ha rivoluzionato la storia del calcio: puntiamo su di lui e siamo pronti a scaricare, tutte, ma dico tutte, le responsabilità in caso di fallimento. Certo, perché Pep dovrebbe sapere che, oltre alle leccornie italiche, un’altra cosa in cui eccelliamo è scaricare le responsabilità e nell’evitare di prenderci troppo sul serio quando si tratta di risolvere i problemi seri; aspettiamo sempre che arrivi qualcuno, a volte con gli stivali, a volte senza, per tirarci fuori dalla melma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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