passeggero risucchiato dal finestrino sul volo ryanair ha ustioni e lesioni se sento un aereo mi agito

Un passeggero è stato risucchiato dal finestrino durante il volo Ryanair partito dalla Grecia. È rimasto ferito da ustioni e lesioni. Dopo l’incidente, ha dichiarato di sentirsi agitato al solo suono di un aereo. L’aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Il passeggero ha riferito le conseguenze fisiche e psicologiche dell’accaduto.

Dopo l’incidente sul volo Ryanair partito dalla Grecia e costretto a un atterraggio d’emergenza dopo la rottura di un finestrino, il passeggero serbo Ljubisa Karovic ha raccontato per la prima volta le conseguenze fisiche e psicologiche di quanto accaduto. Il 61enne ha parlato del boato che lo ha svegliato, delle ustioni e delle lesioni riportate ma soprattutto ha spiegato il trauma che ancora lo accompagna. Intanto proseguono gli accertamenti sulle cause dell’incidente. Passeggero risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair Il racconto: "Se sento un aereo mi agito" "Fortunato a essere vivo" La versione dell'avvocato Passeggero... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair: «Non slacciate mai la cintura in volo»

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