Non voglio mica la luna lo spettacolo con Samuele Boncompagni e Chiara Renzi in tournée tra Valtiberina e Casentino arriva a Cetica

Lo spettacolo con Samuele Boncompagni e Chiara Renzi in tournée tra Valtiberina e Casentino si conclude a Cetica. L'evento, dedicato ai piccoli paesi, ha animato le serate estive della zona tra giugno e luglio.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Con l'appuntamento di Cetica si conclude la tournée dello spettacolo dedicato ai piccoli paesi, che tra giugno e luglio ha animato le serate estive della Valtiberina e del Casentino. L'entusiasmo e la partecipazione del pubblico lasciano però immaginare che questo percorso non si fermi qui e che possano esserci nuove occasioni per incontrare lo spettacolo nei prossimi mesi. Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce “Non voglio mica la luna ”, il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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