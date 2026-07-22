L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha deciso di non concedere la scarcerazione a un gioielliere condannato a circa 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un episodio avvenuto nel 2021 nel Cuneese. La richiesta di differimento della detenzione è stata respinta, mantenendo il detenuto nel carcere di Bollate, vicino a Milano. La condanna definitiva è stata emessa nel corso dell’anno.

Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate (Milano) dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che "non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede". Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Lo riferisce l'Ansa. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Niente scarcerazione per il gioielliere Roggero: la motivazione della decisione

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