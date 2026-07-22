LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Stuyven al comando in solitaria cinque inseguitori a 20?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.59 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) è al comando con 30? su Mads Pedersen (Lidl-Trek), Ben Healy (EF Education EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e 1’05” su Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson e Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike), Jay Hindley (Red Bull BORA – hansgroe ), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (Education EasyPost), Tiesj Benoot, Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), Matej Mohoric e Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Harold Tejada... 🔗 Leggi su Oasport.it

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