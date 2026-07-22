LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Stuyven al comando in solitaria 44 inseguitori a 40?

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista in testa ha mantenuto il comando in solitaria, con 44 inseguitori a circa 40 secondi di distanza. A circa 5 chilometri dal traguardo, il gruppo inseguitore ha perso anche O’Connor, che si trovava tra i primi. La corsa è ancora in corso, con la classifica generale in evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.11 5 km al traguardo, dal gruppo inseguitore ha perso le ruote anche O’Connor. 17.10 Inizia adesso lo strappo, Stuyven ha 20? di vantaggio sul gruppo inseguitore. 17.09 Tra i velocisti presenti nel gruppo inseguitore c’è anche Michael Matthews. 17.08 Si stacca Vertrynge, che ha lavorato molto per Philipsen. 17.07 Stuyven ha 30? di vantaggio su Mads Pedersen (Lidl-Trek), Ben Healy (EF Education EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Per Strand Hagenes, Matteo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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