Lepore non ci prenda in giro sull' apocalisse scatenato a Bologna | GUARDA

A Bologna, la città è stata teatro di scontri violenti durante una protesta legata alla caccia al poliziotto, con incidenti che hanno causato danni e disordini. La polizia ha risposto con interventi per contenere le violenze, mentre i manifestanti hanno opposto resistenza. La situazione ha portato a numerosi interventi delle forze dell’ordine e a danni materiali in diverse zone della città. Nessuna persona è stata segnalata ferita grave al momento.

A Bologna si è scatenato un vero e proprio apocalisse, con un bollettino di guerra dopo che la città è stata messa a ferro e fuoco per la caccia al poliziotto. E il sindaco Matteo Lepore prova anche a prendere tutti in giro. Il primo cittadino parla di due piazze, ma è una presa in giro. Poi gli scontri chi li ha scatenati? Da approfondire pure l'indiscrezione che non ci sarebbe nemmeno stato il preavviso formale alle autorità per la manifestazione. “Manifestazione non autorizzata e fascista”, avrebbero detto se fosse successo con la destra. L'analisi del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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