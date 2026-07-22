Ladispoli-Santa Marinella crack in strada e conducenti ubriachi | raffica di arresti e denunce

Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Civitavecchia hanno effettuato numerosi controlli lungo il tratto tra Ladispoli e Santa Marinella. Durante le operazioni, sono stati arrestati alcuni conducenti trovati in stato di ebbrezza e sono state denunciate altre persone per vari reati. Sono stati inoltre segnalati danni a una strada, causati da un incidente, che ha coinvolto un veicolo e ha lasciato un tratto di carreggiata danneggiato.

Ladispoli, 22 luglio 2026 – Il fine settimana appena trascorso ha visto i militari della Compagnia di Civitavecchia impegnati in un massiccio dispiegamento di forze per garantire la sicurezza su tutto il litorale romano, con particolare attenzione all’asse tra Ladispoli e Santa Marinella. L’operazione, condotta ininterrottamente tra i pomeriggi affollati e la vivace movida notturna, ha stretto la morsa sulla criminalità diffusa, restituendo spiagge e strade più sicure a cittadini e vacanzieri. Il bilancio finale è incisivo: quattro persone finite in manette, sei denunciate, fiumi di droga sequestrata e irregolarità scoperte tra gli ombrelloni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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