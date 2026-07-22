la rivincita degli zoccoli dr scholl passa da questi look

Notizia in breve

L’estate 2026 vede il ritorno degli zoccoli, con le scarpe comode che conquistano le passerelle e le strade. I Birkenstock, noti per il loro stile da turista e comfort, hanno contribuito a questa tendenza, rendendo le calzature ergonomiche un elemento di moda. La preferenza si orienta verso modelli pratici e funzionali, che si inseriscono in un’estetica casual e rilassata. La tendenza coinvolge sia look quotidiani sia outfit più curati, mantenendo l’attenzione sulla comodità.