La rivincita degli zoccoli Dr Scholl passa da questi look
L’estate 2026 vede il ritorno degli zoccoli, con le scarpe comode che conquistano le passerelle e le strade. I Birkenstock, noti per il loro stile da turista e comfort, hanno contribuito a questa tendenza, rendendo le calzature ergonomiche un elemento di moda. La preferenza si orienta verso modelli pratici e funzionali, che si inseriscono in un’estetica casual e rilassata. La tendenza coinvolge sia look quotidiani sia outfit più curati, mantenendo l’attenzione sulla comodità.
L ’estate 2026 segna la rivincita delle scarpe comode. I Birkenstock, i sandali da turista ugly chic per eccellenza, hanno aperto la strada, trasformando la calzatura ergonomica in un’icona fashion. Poi il proliferare di infradito, non solo nei luoghi di vacanza, anche in versione di pelle iper raffinata. Adesso la moda fa ancora un passo avanti, puntando su ciabatte con la suola in legno che sembrano uscite da una cartolina d’antan. Zoccoli ortopedici semplici e pratici, come quelli che le nonne tengono sempre a portata di piede con l’arrivo dei primi caldi. Outfit di luglio 2026: 5 idee look eleganti per affrontare il caldo con stile X Leggi anche › Il ritorno più rumoroso della primavera 2026? Gli zoccoli con le borchie Dai mitici Pescura di Dr. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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