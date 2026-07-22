La popstar sceglie il colore capelli più desiderato della stagione firmato dal suo hairstylist di fiducia Michael Cuzzilla
La cantante ha aggiornato il colore dei capelli optando per la tonalità Auburn Copper, considerata la più richiesta della stagione. La nuova colorazione è stata realizzata dal suo hairstylist di fiducia, Michael Cuzzilla. Il cambio di look è visibile sui social e rappresenta una scelta in linea con le tendenze attuali. La cantante ha già precedentemente sperimentato diverse nuance, ma questa sembra essere la preferita del momento.
E lodie ha cambiato ancora una volta colore di capelli, e lo ha fatto puntando dritta sulla tonalità del momento: l’ Auburn Copper. Attraverso alcune Instagram Stories, la cantante romana ha mostrato il nuovo look, lasciandosi alle spalle il caschetto scuro sfoggiato per tutto l’inverno in favore di una nuance ramata e piena di luce, pensata su misura per la bella stagione. Sì, senza dubbio tra i colori capelli dell’estate 2026 c’è anche quello della popstar romana. Elodie beauty look: l'evoluzione della cantante. guarda le foto Cos’è l’Auburn Copper, il colore capelli dell’estate 2026. L’ Auburn Copper non è un semplice rame: è la versione più chiara e sfaccettata di questa famiglia di colori, quella che negli ultimi mesi ha conquistato saloni e passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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