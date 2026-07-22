La cantante ha aggiornato il colore dei capelli optando per la tonalità Auburn Copper, considerata la più richiesta della stagione. La nuova colorazione è stata realizzata dal suo hairstylist di fiducia, Michael Cuzzilla. Il cambio di look è visibile sui social e rappresenta una scelta in linea con le tendenze attuali. La cantante ha già precedentemente sperimentato diverse nuance, ma questa sembra essere la preferita del momento.

E lodie ha cambiato ancora una volta colore di capelli, e lo ha fatto puntando dritta sulla tonalità del momento: l’ Auburn Copper. Attraverso alcune Instagram Stories, la cantante romana ha mostrato il nuovo look, lasciandosi alle spalle il caschetto scuro sfoggiato per tutto l’inverno in favore di una nuance ramata e piena di luce, pensata su misura per la bella stagione. Sì, senza dubbio tra i colori capelli dell’estate 2026 c’è anche quello della popstar romana. Elodie beauty look: l'evoluzione della cantante. guarda le foto Cos’è l’Auburn Copper, il colore capelli dell’estate 2026. L’ Auburn Copper non è un semplice rame: è la versione più chiara e sfaccettata di questa famiglia di colori, quella che negli ultimi mesi ha conquistato saloni e passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar sceglie il colore capelli più desiderato della stagione, firmato dal suo hairstylist di fiducia Michael Cuzzilla

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