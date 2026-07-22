Bere meno non significa divertirsi meno. È forse questo il cambiamento più significativo che sta attraversando il rapporto tra la Generazione Z e l’alcol. I giovani continuano a incontrarsi, organizzare feste e concedersi un aperitivo, ma lo fanno seguendo regole diverse da quelle delle generazioni precedenti: meno eccessi, maggiore attenzione alla qualità e una libertà crescente nel passare da un cocktail tradizionale a un drink analcolico senza sentirsi fuori posto. A fotografare questa trasformazione è una ricerca realizzata da OgilvyOZ per Schweppes su 2.001 persone residenti in Italia, intervistate nel maggio 2026. Il campione è stato distribuito sul territorio nazionale e segmentato tra adulti della Generazione Z e Millennials, utilizzati come gruppo di confronto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Gen Z cambia il rito dell’aperitivo: meno alcol, più casa e mocktail

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