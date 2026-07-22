La Gen Z cambia il rito dell’aperitivo | meno alcol più casa e mocktail
La Generazione Z riduce il consumo di alcol durante l’aperitivo, preferendo spesso restare a casa e scegliere mocktail. Questo cambiamento si riflette in un minor uso di bevande alcoliche, mentre l’interesse per alternative analcoliche cresce. La tendenza si manifesta anche in un cambiamento delle abitudini sociali, con un minor ricorso alle uscite in locali pubblici durante l’ora dell’aperitivo.
Bere meno non significa divertirsi meno. È forse questo il cambiamento più significativo che sta attraversando il rapporto tra la Generazione Z e l’alcol. I giovani continuano a incontrarsi, organizzare feste e concedersi un aperitivo, ma lo fanno seguendo regole diverse da quelle delle generazioni precedenti: meno eccessi, maggiore attenzione alla qualità e una libertà crescente nel passare da un cocktail tradizionale a un drink analcolico senza sentirsi fuori posto. A fotografare questa trasformazione è una ricerca realizzata da OgilvyOZ per Schweppes su 2.001 persone residenti in Italia, intervistate nel maggio 2026. Il campione è stato distribuito sul territorio nazionale e segmentato tra adulti della Generazione Z e Millennials, utilizzati come gruppo di confronto. 🔗 Leggi su Panorama.it
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