La casa natale di Hitler diventa un commissariato | sul marciapiede la scritta Mai più fascismo I resti dei lavori triturati e smaltiti

Notizia in breve

La casa natale di Hitler in Austria è stata convertita in un commissariato di polizia. Sul marciapiede davanti all’edificio è stata affissa la scritta “Mai più fascismo”. Sono stati completati i lavori di demolizione e smaltimento dei resti costruiti, che sono stati triturati e smaltiti. La trasformazione mira a impedire che l’edificio diventi un punto di riferimento per gruppi neonazisti.