La casa natale di Hitler diventa un commissariato | sul marciapiede la scritta Mai più fascismo I resti dei lavori triturati e smaltiti
La casa natale di Hitler in Austria è stata convertita in un commissariato di polizia. Sul marciapiede davanti all’edificio è stata affissa la scritta “Mai più fascismo”. Sono stati completati i lavori di demolizione e smaltimento dei resti costruiti, che sono stati triturati e smaltiti. La trasformazione mira a impedire che l’edificio diventi un punto di riferimento per gruppi neonazisti.
La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in un commissariato di polizia. Lo scopo? Rendere meno attrattivo l’edificio come luogo di ritrovo per neonazisti. Anche i materiali di risulta dei lavori, per evitare che potessero finire nelle mani di collezionisti di cimeli nazisti, sono stati triturati e smaltiti in un luogo non reso noto. L’edificio è stato inaugurato oggi, mercoledì 22 luglio, dopo decenni di polemiche e un’ampia ristrutturazione costata all’Austria 20 milioni di euro. Si trova in una via commerciale del centro storico di Braunau, al confine con la Germania, ed era di proprietà dello Stato dal 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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