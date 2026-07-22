Il governo giapponese ha approvato un piano di adozione per mantenere la linea di successione reale, che si sta riducendo a causa della mancanza di eredi maschi. La proposta prevede di permettere l’adozione di uomini da famiglie con legami storici con la famiglia imperiale, senza coinvolgere donne. Durante incontri con altre famiglie reali europee, si è notato che le monarchie di Paesi Bassi e Belgio dispongono di molte più persone nella linea di successione e di un ampio bacino di candidati.

Durante gli incontri con le famiglie reali europee, la distanza è apparsa evidente: le monarchie dei Paesi Bassi e del Belgio possono contare su decine di membri nella linea dinastica e su un ampio bacino di successione. Il Giappone, invece, si regge oggi su appena tre uomini: il principe ereditario Fumihito Akishino (60 anni), fratello dell’imperatore, primo in fila al trono, suo figlio, il principe Hisahito, unico giovane erede maschio e lo zio dell’imperatore, Masahito, principe Hitachi, ormai ultra-novantenne. In questo contesto, le parole dell’imperatore hanno assunto un peso particolare: pur senza entrare nel merito delle riforme, hanno riportato al centro dell’agenda politica una questione che riguarda non solo la monarchia, ma anche la capacità del Giappone di adattare le proprie istituzioni a una società in profondo cambiamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Casa Imperiale giapponese si sta estinguendo per mancanza di eredi maschi ma il governo non vuole aprire alle donne: ecco il piano di adozione approvato dal Parlamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli Imperatori del Giappone – La Storia Completa della Casa Imperiale del Giappone | Documentario

Notizie e thread social correlati

Giappone, mancano eredi maschi e la premier vuole “allargare” la famiglia imperiale: ma esclude ancora le donne (e la principessa Aiko) dalla successioneIl governo giapponese ha annunciato piani per ampliare la famiglia imperiale, ma esclude ancora le donne dalla linea di successione.

Gli eredi al trono imperiale giapponese rimarranno soltanto maschiIl parlamento giapponese ha approvato una revisione della legge sulla Casa imperiale, confermando che la successione al trono può essere trasmessa...

Temi più discussi: Gli eredi al trono imperiale giapponese rimarranno soltanto maschi; Giappone, approvata la riforma della successione imperiale: resta il divieto di avere imperatrici; Giappone rivede legge imperiale, successione solo agli uomini; Il Giappone ha emanato la Legge sulla Casa Imperiale riguardante la questione della successione.

#Giappone, riformata la legge sulla Casa Imperiale: resta la successione riservata agli uomini x.com

Libri di fantasia con ambientazione ispirata alla Cina imperiale reddit

Il Giappone rivede le regole di successione al trono ma resta il divieto di avere imperatriciLa riforma amplia la famiglia imperiale, ma la principessa Aiko continua a non poter succedere all'imperatore. elle.com

Successione imperiale in Giappone: le novità della legge approvata dal ParlamentoLa Camera bassa del Parlamento giapponese ha approvato una riforma della legge sulla Casa Imperiale che introduce importanti novità per la successione al trono. notizie.it