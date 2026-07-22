La casa di Una mamma per amica è in vendita

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per milioni di spettatori è molto più di una semplice abitazione: è il luogo in cui è iniziata la storia di Lorelai e Rory Gilmore. A distanza di 26 anni dalla messa in onda del primo episodio di Una mamma per amica (Gilmore Girls), la casa originale apparsa nel pilot è stata messa in vendita. Il prezzo? 3,8 milioni di dollari canadesi (circa 2.37 milioni di euro). Un’occasione che farà sognare gli appassionati della serie cult degli anni Duemila, desiderosi di portarsi a casa un autentico pezzo di storia della televisione. La casa di Gilmore Girls esiste davvero. Anche se nella serie quella villetta appartiene alla cittadina immaginaria di Stars Hollow, nella realtà si trova a Unionville, elegante quartiere storico dell’area di Toronto, in Canada. 🔗 Leggi su Dilei.it

la casa di una mamma per amica 232 in vendita
© Dilei.it - La casa di Una mamma per amica è in vendita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SARA SCOPRE IL TRADIMENTO DI PERLA E AIUTA LA SUA AMICA LUCREZIA A VENDICARSI

Video SARA SCOPRE IL TRADIMENTO DI PERLA E AIUTA LA SUA AMICA LUCREZIA A VENDICARSI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Una mamma per amica: in vendita la casa di Lorelai e Rory. Qui tutte le foto

Leggi anche: La casa di “Una mamma per amica” esiste davvero ed è in vendita dopo 26 anni: ecco dove si trova e quanto costa

Temi più discussi: Una mamma per amica : in vendita la casa di Lorelai e Rory. Qui tutte le foto; L'assoluzione di Giuseppina e la solitudine dei caregiver: quando a essere condannate sono le famiglie; Esce a fare la spesa e lascia il bimbo a casa: mamma denunciata; Non coraggio ma compassione: la storia di una mamma accanto al figlio malato di tumore.

la casa di una mammaLa casa di Una mamma per amica in vendita: l'incredibile dimora originale di Stars Hollow sul mercato per chi sogna di vivere come Lorelai e RoryLa celebre casa di Una mamma per amica in vendita per quasi 4 milioni di dollari: ora si può vivere nella dimora di Lorelai e Rori ... libero.it

la casa di una mammaUna mamma per amica, in vendita la casa di Stars Hollow di Lorelai e Rory GilmoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Una mamma per amica, in vendita la casa di Stars Hollow di Lorelai e Rory Gilmore ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web