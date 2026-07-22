Per milioni di spettatori è molto più di una semplice abitazione: è il luogo in cui è iniziata la storia di Lorelai e Rory Gilmore. A distanza di 26 anni dalla messa in onda del primo episodio di Una mamma per amica (Gilmore Girls), la casa originale apparsa nel pilot è stata messa in vendita. Il prezzo? 3,8 milioni di dollari canadesi (circa 2.37 milioni di euro). Un’occasione che farà sognare gli appassionati della serie cult degli anni Duemila, desiderosi di portarsi a casa un autentico pezzo di storia della televisione. La casa di Gilmore Girls esiste davvero. Anche se nella serie quella villetta appartiene alla cittadina immaginaria di Stars Hollow, nella realtà si trova a Unionville, elegante quartiere storico dell’area di Toronto, in Canada. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La casa di Una mamma per amica è in vendita

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