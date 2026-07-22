Jet privato? Macché | Lawson e Linblad rientrano dal Belgioin economy

Notizia in breve

Lawson e Linblad sono tornati dal Belgio a bordo di un volo economico, dopo aver trascorso del tempo nel paese. Mentre si sono visti con auto di lusso, ostriche e champagne, i due sono stati fotografati mentre viaggiavano in classe economy su un volo di linea. La scena ha sorpreso, considerando il loro stile di vita e le immagini di lusso che circolano abitualmente su di loro.