Jet privato? Macché | Lawson e Linblad rientrano dal Belgioin economy
Lawson e Linblad sono tornati dal Belgio a bordo di un volo economico, dopo aver trascorso del tempo nel paese. Mentre si sono visti con auto di lusso, ostriche e champagne, i due sono stati fotografati mentre viaggiavano in classe economy su un volo di linea. La scena ha sorpreso, considerando il loro stile di vita e le immagini di lusso che circolano abitualmente su di loro.
Auto di lusso, ostriche, fiumi di champagne. E poi viaggi in low cost. Un EasyJet qualsiasi. Succede anche nelle migliori famiglie, compresa quella più cool di tutte: la Formula 1. I piloti della Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad, sono saliti a bordo di un volo economy per rientrare dal gran premio del Belgio. Non Verstappen o Kimi Antonelli, intendiamoci. Ma molti dei passeggeri sono rimasti stupiti dalla scelta. In un mondo come quello dello sport sempre più circoscritto e distante da quello reale, anche questo fa notizia. Anzi, l’hanno confezionata loro: Lawson ha condiviso un selfie con il suo compagno di squadra esordiente in F1 sulla sua storia di Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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