Jacob Elordi ha commentato la morte di Nate Jacobs in Euphoria, rivelando dettagli inediti. La serie mostra Nate, dopo la relazione con Maddy, che inizia una storia con Cassie, la sua amica. I due si sono sposati, ma il matrimonio si è concluso in modo negativo. Elordi ha fornito alcune spiegazioni sulla fine del personaggio, senza entrare in dettagli sul suo ruolo finale. La narrazione ha evidenziato le tensioni tra i personaggi coinvolti.

Chi ha seguito la serie sa che Nate, dopo la tormentata relazione con Maddy, ha iniziato una storia con Cassie, la migliore amica della sua ex. I due si sono sposati, ma il matrimonio è stato tutt’altro che un lieto fine. Travolto dai debiti, Nate finisce nelle mani di persone senza scrupoli che decidono di vendicarsi nel modo più crudele: lo seppelliscono vivo in una bara, lasciandogli soltanto un foro per respirare. Da lì, però, entra un serpente che lo condanna a una delle morti più tragiche viste sul piccolo schermo. A chiedergli di raccontare il dietro le quinte della scena è stato Colman Domingo, conduttore del talk show per una sera e suo collega in Euphoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi commenta la fine tragica di Nate Jacobs in Euphoria e rivela dettagli inediti

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Jacob Elordi being EXACTLY like Nate Jacobs for 9 mins straight

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