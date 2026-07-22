Intelligenza artificiale Perfexia invitata dalla Farnesina al Tavolo per l’internazionalizzazione

Una società specializzata in intelligenza artificiale è stata invitata dal ministero degli Esteri a partecipare a un tavolo di coordinamento dedicato all’internazionalizzazione. L’incontro riunisce rappresentanti di vari ministeri, agenzie e attori dell’ecosistema tecnologico per discutere strategie di espansione globale delle imprese italiane nel settore AI e Quantum. La riunione si è svolta il 22 luglio 2026.

Roma, 22 luglio 2026 – La societa’ Perfexia e’ stata invitata dalla Farnesina al Tavolo di Coordinamento per l’Internazionalizzazione delle Imprese AI e Quantum che unisce istituzioni ( MAECI, MIMIT, MUR, Difesa, ACN, AGID ) e attori dell’ecosistema per supportare l’espansione globale delle aziende italiane di Intelligenza Artificiale e Quantum. Ne da notizia una nota della stessa societa’. Oltre al Ministero degli Affari Esteri, ricorda la nota, hanno partecipato i dicasteri di Università e Ricerca, Made in Italy e Difesa, oltre ad agenzie chiave come l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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