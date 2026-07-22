Alessandro Buongiorno sarà sottoposto a intervento chirurgico per una lesione alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il professor Castellacci ha detto che l’operazione non è un buon segnale e che potrebbe esserci altro. L’infortunio si è verificato durante un allenamento. Nessuna altra informazione sulla durata del recupero o eventuali complicazioni.

Alessandro Buongiorno sarà operato. Per lui lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il professor Castellacci sull’infortunio di Buongiorno. Proprio dell’infortunio del centrale azzurro, a Radio Marte, parla il professor Enrico Castellacci ex medico della Nazionale: “Non posso esprimermi con precisione sull’infortunio di Buongiorno, ma se si parla solo di una lesione del menisco mediale si risolverebbe il tutto in un mese, al massimo in un mese e mezzo. Invece se si parla di 2-3 mesi, anche se non da fonti ufficiali, vuol dire che potrebbe esserci dell’altro. Ipotizzando, non avendo letto gli esami, se ci sono delle complicazioni, ad esempio legate alla cartilagine oppure perchè viene fatta una sutura meniscale allora ovviamente i tempi si allungano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infortunio Buongiorno, il prof Castellacci: “Potrebbe esserci anche altro, l’operazione non è un buon segnale”

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